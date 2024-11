La compagnie gazière Energean en passe de quitter le Maroc

Après une campagne de forages d’exploration gazière off shore, la société britannique Energean annonce des résultats décevants, qui remettent en question la poursuite de ses projets. Selon son dirigeant, les perspectives ne sont pas favorables. La compagnie pourrait donc se détourner de la région. Cette décision marquerait un tournant pour la compagnie, qui avait récemment renforcé sa présence locale à travers des accords stratégiques, rapporte le journal marocain Le Matin.

«Nous avons foré un puits au large du Maroc, mais les résultats ne correspondent pas à nos attentes. Je ne prévois donc pas de développement, du moins pas de notre part», a déclaré le PDG d’Energean.

Pourtant, en avril dernier, rappelle la même source, la compagnie renforçait sa présence dans la région Méditerranéenne à travers son entrée au Maroc. Elle avait scellé des accords de partenariat avec le britannique Chariot pour reprendre le rôle d’opérateur sur deux licences offshore marocaines, dont la licence offshore Lixus, où se situe le projet de développement gazier Anchois. L’accord sur la licence offshore Lixus offrait à Energean 45% des participations dans cette licence -et le statut d’opérateur- en partenariat avec Chariot (30%) et l’ONHYM (25%).

