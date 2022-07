La CONECT appelle à accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a souligné mercredi, la nécessité d’accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques, afin de relancer la croissance globale et durable.

L’organisation a exprimé lors de la réunion de son conseil administratif, le souhait de voir le gouvernement tunisien parvenir à un accord avec le Fonds Monétaire International, de manière à avoir un soutien financier. Elle a rappelé que l’organisation a présenté lors d’une rencontre entre son président Tariq Al-Sherif et la délégation du Fonds Monétaire International qui était en visite en Tunisie début juillet, des propositions qui tiennent compte de l’aspect social et de l’intérêt de l’économie nationale.

La CONECT s’est en outre, félicitée de l’identification de solutions en ce qui concerne la connexion des centrales de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au réseau.

Elle également souligné son souci de poursuivre les efforts de manière à contribuer au respect des engagements de la Tunisie dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et à promouvoir le partenariat public/privé dans le secteur énergétique en vue de faciliter la maîtrise du prix de l’énergie, d’améliorer le niveau de vie des citoyens et de soutenir la compétitivité de l’entreprise compte tenu de la hausse importante des coûts.

Pour la CONECT, « l’investissement constitue le seul moyen à même d’absorber le chômage, de créer la richesse et la croissance et partant de garantir la stabilité sociale. Elle appelé à accélérer l’adoption des textes d’application permettant la mise en œuvre des lois relatives à l’auto-entrepreneur et au financement participatif (crowdfunding) compte tenu de leurs impacts sur la créatio d’emploi.