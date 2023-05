Les hommes d’affaires redoutent un autre tournant mal négocié

« Nous disposons en Tunisie d’un tissu économique honorable qui mérite d’être réhabilité afin de retrouver sa place et le rôle qu’il n’a pas cessé d’assumer dans la réalisation du développement général du pays, a déclaré, le président de l’UTICA, Samir Majoul, lors d’un entretien, le 5 avril, avec le président de l’ARP, réclamant que la priorité soit accordée à la législation économique.

Le même jour, le porte-parole de l’Association tunisienne des PME, Abderrazak Houas , a averti que la majorité des PME tunisiennes risquent la faillite, signalant que 200 mille d’entre elles se trouvent en difficultés financières et dans l’incapacité d’accéder au crédit bancaire, en raison de leur endettement et de l’indifférence du gouvernement.

Le président de l’autre organisation patronale, la CONECT, Tarek Chérif, a tiré la même sonnette d’alarme, le 26 avril, déplorant que les entreprises privées en Tunisie se trouvent toujours confrontées à des problèmes majeurs au niveau du financement.

Il a préconisé la création d’une banque d’investissement privé en vue de sortir du dilemme aggravé par le refus des banques commerciales de venir en aide aux entreprises endettées et classées sur leurs listes rouges.

Les entreprises économiques sont classées, par les banques, en quatre catégories de 0 à 4 en fonction de leurs dettes, de sorte que celles figurant dans les catégories 0 et 1 sont sur la liste rouge.

Au moment où T.Chérif avançait sa proposition pour la mise en place d’une banque d’investissement privée, le président de l’UTICA, Samir Majoul, recevait dans son bureau au siège de l’Organisation à la Cité El Khadhra, à Tunis, une délégation de l’Agence de notation américaine Moody’s.

Les réformes engagées pour la redynamisation de l’économie tunisienne ont été abordées au cours de la rencontre qui intervient après l’annonce par cette Agence, le 28 janvier, d’une nouvelle dégradation de la note souveraine de la Tunisie, la 10ème en l’espace de 12 ans.

L’Agence Moody’s a annoncé, en effet, le 28 janvier la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, en devises et monnaie locale, de Caa1 à Caa2, avec perspective négative, soit la 10ème depuis 2011. La Tunisie est ainsi classée « pays à risque très élevé ». Moody’s a abaissé en même temps la note de la Banque centrale de Tunisie, de Caa1 à Caa2, avec perspective négative, ainsi que celles d’autres banques commerciales tunisiennes.

Mobilisation pour la production

Aussi, face à ces graves défis et renonçant aux joutes idéologiques et politiciennes stériles, plat préféré des partisans du moindre effort en quête de popularité tronquée, l’UTICA s’est attachée, dans son communiqué à l’occasion de la fête du travail, le 1er mai, à appeler à une mobilisation générale pour la production et la création des richesses en comptant principalement sur nos ressources naturelles et nos propres moyens.

Elle a estimé que « la fête du travail doit être l’occasion de réfléchir sur les tournants manqués par le pays, en relation, notamment avec l’exploitation des ressources naturelles telles que les phosphates, les ressources minières, le pétrole et le gaz, dont une bonne gestion est aujourd’hui capable de renverser la donne et de garantir au pays les revenus dont il a besoin ».

L’UTICA a, aussi, évoqué « les occasions manqués en termes d’investissements dans les énergies renouvelables et de développement des filières agricoles et de transformation dont certaines, comme notamment les filières laitière, céréalière et de viandes ne cessent de régresser au fil des années passant d’un état d’autosuffisance et d’excédent de production à une situation de déficit ».

Les hommes d’affaires tunisiens autant que de nombreux autres spécialistes et experts économiques se sont dit franchement hostiles à l’endettement extérieur quand les prêts sont consacrés à la consommation ainsi qu’aux dérives de l’importation qui ont fait de la Tunisie un marché des produits étrangers au détriment des produits tunisiens.

Optimisme

S’agissant des moyens permettant de relever de l’intérieur les défis de financement, outre la banque d’investissement privé, les experts dont le président de l’association tunisienne de la gouvernance fiscale, Skander Sellami, ont préconisé d’autres mécanismes comme les garanties publiques à travers la Sotugar (Société tunisienne des garanties), ou encore la mise en place de fonds de soutien permettant un accès à des financements à faible coût.

Tout récemment, les résultats d’une enquête de l’INS auprès de quelques 1200 industriels tunisiens, publiés le 2 mai, ont montré un regain d’optimisme chez les opérateurs dans le secteur industriel, malgré la persistance des difficultés liées, selon les sondés, à l’approvisionnement en matières premières, la commercialisation de la production et le financement. 56% des sondés contre 46 % ont dit rencontrer des difficultés. Cependant, les avis positifs concernant les bonnes perspectives de l’industrie tunisienne ont été supérieurs aux avis négatifs.

Le même Skander Sellami a pointé l’impact négatif du système fiscal, qui, d’une année à l’autre, devient de plus en plus instable et imprévisible. Les lois de finances, a-t-il souligné, ne cessent d’engendrer de nouvelles difficultés pour les entreprises économiques notamment les PME avec des dispositions qui alourdissent leurs situations financières par l’augmentation et la multiplication des retenues et des charges fiscales.

Outre les carences de la bureaucratie, la corruption est également dénoncée comme étant un des obstacles majeurs à une véritable relance économique durable.

Justement, tout le monde ne cesse de le dire, il s’agit, en définitive, d’épurer à fond le climat des affaires des nombreux freins et forces de rétention qui ont empêché, durant ces dix dernières années, et continuent d’empêcher l’appareil de production économique tunisien de donner la mesure réelle de son plein rendement.

S.B.H