CONECT: Troisième congrès national, le 10 novembre 2023

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) organisera son troisième congrès national, le 10 novembre 2023, à Tunis.

Cette date a été fixée par le conseil d’administration de la CONECT lors de sa réunion consacrée, le 24 juin 2023 à Sfax, au suivi des activités nationales, régionales et sectorielles.

Le deuxième congrès de la CONECT a été organisé, le 14 novembre 2018, pour élire son bureau exécutif composé de 25 membres.

Près de 516 congressistes, représentant des bureaux régionaux et de différents secteurs, ont pris part aux travaux du congrès.

Fondée en septembre 2011 par Tarek Cherif son président actuel et ancien membre du bureau exécutif de l’UTICA, la CONECT vise à promouvoir l’image de marque des entreprises et leur offrir de meilleures opportunités aux plans national et international.

