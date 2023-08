La croissance, déjà poussive, marche à reculons 

0,6%, un taux de croissance qu’il faut juger rachitique au regard des enjeux économiques et sociaux qui sont ceux de la Tunisie en cette conjoncture difficile sous tous rapports. Et pourtant, c’est bien ce chiffre qui a sanctionné le PIB au deuxième trimestre de l’année en cours, en glissement annuel, c’est-à-dire par rapport à la période correspondant de 2022, précise l’Institut national de la Statistique dans ses estimations préliminaires des comptes nationaux trimestriels.

Encore quelques nuances techniques qu’il importe d’élucider en ce sens qu’en glissement annuel ou en variation annuelle, la croissance est en repli par rapport au trimestre précédent (révisée à 1,9 %, contre 2,1% initialement). En termes de variations trimestrielles (c’est-à-dire par rapport au premier trimestre de 2023), le PIB en volume a connu une évolution négative de -1,3 %, alors qu’il avait augmenté de 0,7 % au cours du trimestre précédent.

Au total, compte tenu de cette évolution, la croissance du PIB sur l’ensemble du premier semestre 2023 se situerait à 1,2%.

La mauvaise récole a rejailli grandement sur la croissance

L’un des premiers facteurs majeurs derrière ce taux de croissance enregistré tient à la contre-performance du secteur agricole due elle-même aux conditions climatiques, et dont les retombées ont été négatives sur la trajectoire de la croissance de l’économie nationale durant les derniers mois et qui devraient se prolonger jusques et y compris le restant de l’année en cours.

Il convient de préciser à cet égard, comme l’a fortement souligné l’INS, qu’il a été procédé à la révision du taux de croissance au titre du premier trimestre 2023, de 2,1% (tel que mentionné dans la note de mai dernier) à 1,9% suite à la mise à jour des estimations relatives de la production de la saison agricole.

Il faut relever, en outre, que la demande intérieure en volume n’a progressé que de 0,2% affichant une contribution positive pour 0,25 points de pourcentage à la croissance économique du deuxième trimestre (0,6).

En revanche, le solde des échanges extérieur a contribué à hauteur de 0,35 point, du fait de la hausse du volume des exportations de biens et services de (11,4%), qui a dépassé légèrement, celle des importations (9,0%).

Selon l’INS, la dégradation du rendement agricole sous l’effet du changement climatique a eu un impact sur la croissance économique durant ces derniers mois. Elle devrait s’accentuer sur le reste de l’année en cours.

Selon les estimations préliminaires, le secteur des industries manufacturières a enregistré une baisse de 0,2%, en glissement annuel, durant le deuxième trimestre de 2023.

La valeur ajoutée du secteur de l’énergie, des mines, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets s’est repliée de 5,6%, par rapport à la même période de 2022 en raison de la diminution de la production du secteur d’extraction du pétrole et du gaz naturel de 2,6% et de la régression de la croissance du secteur des mines de 14,1% en glissement annuel.

Globalement, le secteur industriel a enregistré une régression relative de (-2,1%) en glissement annuel, durant le 2e trimestre de 2023 par rapport au même trimestre de 2022.

Les données publiées par l’INS font également, état d’une croissance négative en glissement annuel dans le secteur du bâtiment et de la construction (-5,4%) en glissement annuel.