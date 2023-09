Une croissance de 2,5% en Tunisie en 2024, prévoit la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a prédit ce mercredi 27 septembre 2023, que le taux de croissance économique en Tunisie tombera à 1,9% en 2023 contre 2,4% en 2022 en raison de la reprise modeste après la pandémie de Covid.

Dans un rapport publié sur les perspectives de l’économie régionale et paru sur son site officiel, la Banque dit s’attendre à ce que la croissance atteigne 2,5% en 2024, grâce à une reprise du secteur du tourisme, des ventes de phosphate et de la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international.

Les conditions extérieures défavorables, la hausse de l’inflation et les troubles sociaux pèsent sur les perspectives économiques, note le communiqué ajoutant que le ralentissement était dû à une contraction de l’agriculture et des mines, malgré une reprise dans le tourisme, les services financiers et le secteur industriel.

Prévisions globales des régions de la BERD

La croissance dans les régions de la BERD devrait ralentir pour s’établir à 2,4 % en 2023, comparativement à 3,3 % en 2022. En 2024, alors que l’inflation continue de ralentir, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 3,2 %. Les chiffres reflètent une révision à la hausse de 0,2 point de pourcentage des prévisions de mai pour 2023 et une révision à la baisse de 0,2% des prévisions pour l’année suivante.

Selon le rapport, dans le sud et l’est de la Méditerranée, les vulnérabilités budgétaires croissantes et la faible dynamique des réformes pèsent sur les perspectives de croissance, même si l’inflation des prix alimentaires mondiaux est devenue plus modérée.

L’économiste en chef de la BERD, Beata Javorcik, a déclaré : « Nos économistes constatent une tendance divergente de croissance entre les régions de la BERD. La croissance robuste des économies d’Asie centrale et les résultats plus faibles de celles d’Europe centrale et des États baltes reflètent les conséquences différentes des prix de l’énergie, de l’inflation et de l’évolution de la structure des échanges. »

Faits nouveaux significatifs

Un certain nombre de tendances influencent les dernières prévisions économiques, telles que la consommation de gaz dans les pays émergents d’Europe, chutant de plus de 20 % au cours de l’hiver 2022-23, la réduction de l’offre de gaz en provenance de Russie ayant entraîné une hausse des prix de l’énergie.

Les prix du pétrole et du gaz, bien que revenus en dessous des niveaux d’avant la guerre contre l’Ukraine, continuent de peser sur la croissance de la région.

Un déficit budgétaire de 7,6% du PIB

En outre, la BERD a noté que le taux de chômage avait légèrement diminué à 15,6% au deuxième trimestre de 2023, notant que l’inflation avait atteint 9,1% en juillet, soulignant la détérioration de la situation financière globale en 2022 avec une augmentation des dépenses publiques, en particulier la facture des salaires et des subventions.

Le rapport explique que cela a conduit à un déficit budgétaire de 7,6% du PIB et que le volume de la dette publique a atteint 80% du PIB en 2022, rappelant que le pays a connu, comme conséquence, des réductions par les agences de notation en 2022 et 2023 et que l’accord sur un programme soutenu par le Fonds monétaire international a été reporté.

Par ailleurs, la Banque a prédit dans son rapport une légère augmentation du taux de croissance dans les pays de la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée, estimé à 3,7% en 2023.

Elle a souligné que les révisions à la baisse de ses prévisions précédentes sont généralement dues à des retards dans les réformes structurelles et à des vulnérabilités financières et extérieures croissantes, mais que le taux de croissance dans les pays de la région devrait augmenter légèrement pour atteindre 3,9% en 2024.