La délégation de Mezzouna réclame sa part au développement

La ville de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, connaît deux marches populaires pacifiques, reflétant le mécontentement croissant des habitants, face à des problèmes de développement et à des tensions sociales exacerbées par le décès de trois élèves, dans l’effondrement d’un mur de leur lycée, selon mosaique fm.

La première marche a été initiée par des femmes de la région, qui ont exprimé leur désir de voir Mezzouna bénéficier d’un véritable développement. Les manifestantes ont lancé des appels à une visite du président de la République, pour qu’il prenne conscience de la situation sur place et qu’il se rende compte des défis auxquels la ville est confrontée. Les participantes insistaient sur le besoin urgent de soutien pour la région, dont les infrastructures et les services sont insuffisants.

La deuxième manifestation a rassemblé un large éventail de la Société civile, élèves et leurs parents, membres de la communauté locale, activistes… Ils ont exigé la libération immédiate du directeur du lycée, arrêté suite à l’accident, qui a mis à nu les tensions et amené la population de la ville à réclamer justice et mesures concrètes pour éviter de futurs accidents, dans les établissements éducatifs.