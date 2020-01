“La démocratie ne peut en aucun cas tolérer le chaos d’autant qu’elle constitue un mécanisme pour le développement des peuples”, a affirmé lundi le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Lors de l’ouverture de la deuxième session de formation des cadres syndicaux à Hammamet, Taboubi a dénoncé “la propagation du discours populiste qui entraîne une perte de temps au lieu d’aider à se concentrer sur les questions fondamentales du grand public”.

Il a souligné à cet égard la nécessité pour toutes les parties de se concentrer sur les questions brulantes qui préoccupent les citoyens.

Taboubi a déploré, dans un autre contexte, “la propagation de certaines formes de la criminalité, en plus de la pauvreté et du chômage dans la société qui représentent de véritables défis à la société”. Il a affirmé que l’Union générale tunisienne du travail soutient la liberté de choix, la démocratie et la diversité, regrettant que la centrale syndicale est exposée à des campagnes “d’insultes de la part de certains partis qui ne l’empêcheront pas cependant d’assumer son rôle envers la Tunisie”.

Il a souligné d’autre part que l’UGTT attache une grande importance à la formation de ses cadres ainsi qu’aux activités culturelles et créatives.