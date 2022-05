La démocratie s’effiloche, l’économie s’effondre: la Tunisie vue par le New York Times

Le président tunisien Kais Saied consolide l’exercice solitaire du pouvoir tandis que l’économie, minée par la mauvaise gestion, la pandémie et la guerre en Ukraine, vacille, constate le New York Times, cette semaine dans une autre analyse de la situation politique et économique que lui consacre l’influent quotidien américain.

Après le 25 juillet, a-t-il ajouté, ceux qui ont délivré la Tunisie de la dernière grande crise politique [ le Quartet du Dialogue national]n’ont rien fait d’autre que d’émettre quelques notes discrètes de prudence.

En juillet, « beaucoup de Tunisiens ont dit : « La dictature ne peut pas revenir ici. La société civile est trop dynamique », a déclaré Monica Marks, professeur de politique du Moyen-Orient à l’université de New York à Abu Dhabi, spécialiste de la Tunisie. « Mais tout s’est passé si vite », a-t-elle ajouté citée par le NYT.

« Ce n’est pas que la démocratie tunisienne soit menacée. La démocratie tunisienne a reçu une balle dans la tête », a-t-elle ajouté. « Alors pourquoi ne font-ils rien maintenant ? »

Une partie de la réponse réside dans la réputation toxique que la jeune démocratie du pays s’est forgée auprès de nombreux Tunisiens – non seulement ceux qui jugent que leur vie n’est pas meilleure qu’avant la révolution, mais aussi les militants, les journalistes et les autres membres de la société civile qui ont prospéré après le soulèvement.

Les membres du Parlement et les partis politiques qui n’offraient que peu de réponses aux problèmes de la Tunisie ont fini par être considérés comme corrompus et inefficaces, à l’instar d’Ennahdha, le parti islamiste qui a dominé le corps législatif dans l’ère post-révolution. Les juges, bien que supposés indépendants, semblaient redevables aux politiciens qui les nommaient. Et alors qu’une poignée d’oligarques continuait à contrôler une grande partie de l’économie, la corruption et la bureaucratie entravaient les moyens de subsistance d’autres Tunisiens.

Le 22 septembre, les espoirs se sont évaporés

Après le coup du 25 juillet, des célébrations spontanées ont illuminé la capitale, Tunis, dans les banlieues cossues comme dans les quartiers pauvres, rappelle le quotidien new-yorkais. Les militants des droits de l’homme ont cherché à s’associer au président pour mener des réformes. Les avocats ont vu en lui un leader ayant le courage de redresser le système judiciaire. Les hommes d’affaires ont calculé qu’il avait le capital politique nécessaire pour restructurer l’économie. Mais le 22 septembre, lorsque Saied a commencé à gouverner par décret, ces espoirs se sont rapidement évaporés.

Au milieu de toute cette agitation politique qui est celle de la Tunisie, note le NYT, le gouvernement est de plus en plus incapable de payer les salaires des fonctionnaires. Les négociations sur un plan de sauvetage du Fonds monétaire international, qui ne serait guère plus qu’un palliatif, sont au point mort. Les pénuries de produits de base comme la farine, exacerbées par la guerre en Ukraine – un pays qui fournit à la Tunisie une grande partie de son blé – font grimper les prix au-delà de ce que beaucoup peuvent se permettre.

Les sondages montrent que le président perd du soutien, même s’il reste de loin le dirigeant le plus fiable de Tunisie. Cet hiver a été le premier depuis des années où des manifestations de masse n’ont pas secoué le pays.

Le « soutien critique » de l’UGTT !

De nombreux Tunisiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’U.G.T.T., l’historique syndicat général du travail qui a contribué à mener la Tunisie à l’indépendance vis-à-vis de la France en 1956 et qui a été le fer de lance du dialogue, couronné par un prix Nobel, qui a préservé le système constitutionnel pendant la crise politique de 2013-2014, sorte de l’impasse, indique le New York Times qui ajoute que, avec plus d’un million de membres, le syndicat pourrait à lui seul paralyser le pays avec des grèves.

Mais selon les analystes et les militants, l’opinion publique a empêché l’U.G.T.T., et d’autres groupes importants de la société civile, de s’opposer plus fermement à Saied, a-t-il estimé.

Réticent à affronter un président populaire, le syndicat a d’abord espéré influencer ses négociations avec la F.M.I., qui exigera probablement que la Tunisie gèle les salaires du secteur public et prenne d’autres mesures douloureuses pour les membres du syndicat.

Bien que l’U.G.T.T. soit devenu plus dur envers le président, il maintient ce que Sami Aouadi, son économiste en chef, appelle « une position de soutien critique ».

Aouadi a déclaré que l’U.G.T.T. avait décidé de pousser Saied vers des pourparlers pour résoudre la crise politique. Mais le dialogue qu’il a en tête semble loin des discussions inclusives de 2013 . Aouadi a déclaré qu’Ennahda devrait être exclu, faisant écho à un refrain récurrent et commun qui tient le parti islamiste pour principal responsable de la destruction de l’économie par la corruption et la mauvaise gestion.

D’autres leaders de l’opposition affirment que le fait d’ignorer le plus grand parti politique du pays priverait de ses droits l’important électorat islamiste de la Tunisie.

Ahmed Nejib Chebbi, un chef de l’opposition laïque, cherche à construire une coalition anti-Saied.

« J’essaie de trouver un terrain d’entente avec Ennahdha, car nous devons regarder vers l’avenir, pas vers le passé », a-t-il déclaré.

En fin de compte, a-t-il ajouté, les Tunisiens devront probablement accepter la participation d’Ennahdha à toute forme de résolution politique.