La diplomatie de Saied a isolé la Tunisie des donateurs et investisseurs internationaux, selon Carnegie

Après trois ans au pouvoir, le président Kais Saied n’a toujours pas présenté un programme de politique étrangère cohérent. Au lieu de cela, l’érosion de l’intégrité démocratique du pays a isolé la Tunisie des dirigeants, donateurs et investisseurs internationaux, affirme une analyse de la politique étrangère du président tunisien par l’influent think tank Carnegie .

Le président tunisien Kais Saied s’est dernièrement rendu à Washington pour assister au sommet des leaders américains et africains. Ce sommet était le dernier effort de Saied pour exercer sa prérogative diplomatique et plaider en faveur d’un soutien américain pour l’obtention d’un prêt crucial du FMI. Mais comme beaucoup de ses engagements diplomatiques précédents, les déclarations publiques de Saied ont été perçues comme pontifiantes, et n’ont pas réussi à convaincre l’administration ou les médias américains.

Arrivé au pouvoir en octobre 2019, l’ancien professeur de droit constitutionnel avait peu ou pas d’expérience politique. À l’époque, de nombreux Tunisiens ont exprimé leur frustration à l’égard de la classe politique et des partis existants, considérés comme égoïstes, corrompus et inefficaces. Saied s’est présenté en tant qu’outsider politique sans liens avec l’establishment politique et était donc perçu comme « propre », mais son programme présidentiel était incohérent et se concentrait principalement sur une promesse de dévolution du pouvoir politique du niveau central au niveau local. Il n’a présenté aucune politique étrangère ou plan économique global.

Bien qu’il n’ait jamais exprimé une politique étrangère cohérente, il a fait quelques remarques publiques qui ont mis en lumière ses priorités extérieures. L’un des thèmes de la campagne qui s’est prolongé dans sa présidence est l’accent mis sur les partenaires traditionnels de la Tunisie : le monde arabe, l’Afrique du Nord et les nations méditerranéennes. Néanmoins, il a pris soin de souligner dans une interview de 2019 : « Je ne m’alignerai sur aucun axe. Je m’alignerai sur la volonté du peuple [tunisien]. » Il a ensuite déclaré que « nous ne courberons la tête devant personne, sauf devant Dieu », soulignant ses vues anti-impérialistes.

Dans les années qui ont suivi son élection, Saied n’a pas fait grand-chose pour résoudre les problèmes structurels de l’économie tunisienne. Au lieu de cela, il a concentré son capital politique sur la réforme de la constitution pour consolider le pouvoir dans la branche exécutive, diminuer l’indépendance et l’autorité du parlement, et circonscrire le pouvoir judiciaire.

Un président casanier

L’ascension autocratique de Saied a éclipsé sa politique étrangère (ou son absence de politique étrangère). On dit de Saied qu’il n’est pas à l’aise loin de chez lui et qu’il est pointilleux sur l’endroit où il dort la nuit, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas fait beaucoup de voyages internationaux. Selon des sources ouvertes, Saied n’a voyagé à l’étranger que sept fois depuis son entrée en fonction, bien qu’il ait accueilli des dignitaires étrangers à Tunis. Il parle rarement de questions liées à la politique étrangère de la Tunisie mais fait souvent référence à l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie. Certains ont affirmé que Saied a montré peu d’intérêt pour les affaires internationales, y compris pour les négociations avec le FMI.

Il est beaucoup plus à l’aise pour s’engager sur des questions dans l’arrière-cour de la Tunisie que pour s’aventurer en dehors du Maghreb. Bien qu’il soit réticent à impliquer la Tunisie dans des conflits extérieurs, Saied a consacré une grande partie de son capital de politique étrangère au conflit libyen. Et s’il lance régulièrement des tirades contre l’impérialisme, la plupart du temps, la cible de l’ire de Saied n’est pas l’Occident mais plutôt des acteurs nationaux qu’il qualifie de « traîtres » à la Tunisie, les accusant d’accepter des financements étrangers ou d’être à la solde de puissances étrangères anonymes, soulignent les deux auteurs de l’analyse Thomas Hill et Sarah Yerkes.

Les efforts de Saied pour faire de la Tunisie un leader régional ont été sporadiques et ne semblent pas cohérents. La tentative la plus notable de Saied pour démontrer le leadership de la Tunisie s’est retournée contre lui de manière spectaculaire. En août, la Tunisie a accueilli la huitième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Malgré les avertissements du gouvernement japonais et d’autres, les Tunisiens ont accueilli en fanfare Brahim Ghali, le président de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée, et ont même rencontré son avion sur le tarmac à son arrivée à Tunis.

Certains ont suggéré que les actions de Saied étaient destinées à s’attirer les faveurs de Tebboune. Quelles que soient les motivations de Saied, la querelle sur la participation de Ghali a éclipsé le contenu de la conférence et a donné l’impression que Saied s’était fourvoyé dans une gaffe diplomatique facilement évitable. Si Saied avait voulu utiliser la TICAD pour souligner la capacité de leadership de la Tunisie, cela a eu l’effet inverse.

Absence de politique étrangère clairement articulée

Bien qu’il ait longtemps exprimé une vision du monde non alignée, Saied n’est pas désireux de s’attirer les faveurs des États-Unis ni de les critiquer ouvertement, à quelques exceptions près lorsque des responsables américains ont émis des critiques sévères contre ses actions du 25 juillet 2021. A l’inverse, Saied a activement courtisé Macron, allant même jusqu’à dénoncer l’échec d’une motion au parlement tunisien qui aurait exigé des excuses de la France pour les crimes commis pendant la période coloniale, ce qui a valu à Saied des critiques virulentes de la part des Tunisiens de tout l’éventail politique.

Alors que Saied entre dans sa quatrième année de mandat, il n’a pas encore développé une politique étrangère cohérente. Bien qu’il ait réussi à mettre en œuvre une grande partie de son programme national, il a échoué lamentablement à obtenir le soutien diplomatique et financier dont la Tunisie a besoin pour réussir à court terme. Au contraire, chaque mesure que Saied a prise pour ébranler la transition démocratique de la Tunisie l’a laissé de plus en plus isolé, avec un nombre croissant d’entreprises internationales abandonnant le navire pour des rivages plus sûrs. Et alors que Saied avait de grands espoirs (bien que naïfs) qu’un accord réussi avec le FMI se traduirait par une manne de soutien international pour consolider les myriades de dettes du pays, en réalité, il n’a pas réussi à obtenir la confiance des donateurs internationaux, qui restent largement sceptiques quant à la capacité de Saied à relever les défis économiques structurels ou la polarisation sociale profonde et vicieuse dont il a attisé les flammes et qui a mis le pays sur la voie de l’instabilité. Après avoir gouverné la Tunisie pendant trois ans, il semble que Saied n’ait toujours pas compris que son programme national ne peut réussir sans une politique étrangère clairement articulée.