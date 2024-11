Premier laboratoire mobile d’analyse de sols en Tunisie

La Direction Générale de l’Aménagement et de Conservation des Terres Agricoles, relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a reçu, lundi, 28 octobre 2024, le premier laboratoire mobile d’analyse de sols «Sol Mobile».

Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a souligné, à cette occasion, l’importance de ce laboratoire dans le renforcement d’approches durables et de mesures de protection et de réhabilitation des sols dégradés dans le nord-ouest et le centre-ouest du pays, selon un communiqué publié, lundi, par le département de l’agriculture.

«Sol Mobile», qui s’inscrit dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation des sols dégradés en Tunisie (ProSol), est exécuté par la direction générale de la réhabilitation et la protection des terres agricoles, en partenariat avec le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Agence de la Coopération Allemande (GIZ).

Il jouera, ainsi, un rôle principal dans la sensibilisation des agriculteurs aux meilleures pratiques de gestion des sols, nécessaires pour faire face aux défis résultant de la dégradation des sols et du changement climatique.

