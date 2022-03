La dissolution du Parlement est la bonne décision, selon le juriste Zakraoui

Le professeur de droit public Sghaier Zakraoui a estimé, e jeudi, que la décision du président de la République de dissoudre le Parlement est bonne même si elle est venue tard.

» La dissolution du Parlement était, depuis le 25 juillet, une revendication populaire et le président de la République aurait dû l’annoncer depuis cette date (…) Saïed devait se contenter d’invoquer l’état d’exception, l’article 80 de la Constitution et le décret 117 au lieu de citer l’article 72″, a-t-il précisé sur Mosaïque fm.

Et d’ajouter: « Le président de la République doit passer par un dialogue national qui définit une nouvelle feuille de route et les bases et les contenus sur lesquels il va travailler, à savoir l’amendement du régime politique et de la loi électorale ».

Dans le même sens, Zakraoui a estimé que Saïed peut organiser des élections selon une nouvelle feuille de route, en juillet au lieu de décembre.