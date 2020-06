La Douane tunisienne frappe fort… Saisie de lingots d’or estimés à 4,7 MDT!

La Tunisie a mis en œuvre tous les moyens logistiques nécessaires à la disposition de ses services de la Douane pour faire face aux menaces que représentent la contrebande en général et le commerce illicite en particulier et leurs liens avec le financement des réseaux terroristes.

Lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi 22 juin 2020, les unités de la Douane tunisiennes ont présenté les saisies effectuées samedi 20 juin 2020, dans la soirée, par la garde douanière, à la faveur d’une embuscade tendue pour une voiture suspecte dans la région de Skhira relevant du gouvernorat de Sfax.

Selon les données annoncées, environ 590.000 euros 13 lingots d’or 24 carats, pesant 28,8 kg, évalués à environ 4,7 millions de dinars ont été saisis.

La Douane a précisé que dans la nuit du 17 juin 2020, la brigade affectée à la mission a également saisi sur l’autoroute entre Gabès et Sfax, 367.000 euros et 68.000 dollars et deux lingots d’or, après une course- poursuite d’une voiture dont le conducteur s’est enfui.

C’est dans contexte que le colonel-major Haithem Zannad et porte-parole de la direction de la Douane a assuré lors de cette rencontre de presse, que les efforts de diverses unités douanières se poursuivent sans discontinuer jour et nuit, dans toutes les régions de la République afin de mettre en échec toutes les tentatives de contrebande, franchissement illégal des frontières…

A noter qu’au cours les années 2018 et 2019 , les patrouilles de la Douane ont déjoué des opérations de contrebande d’une valeur totale de 35 millions de dinars et 260 kg d’or, et ont également vendu 515 kg d’or saisis à la Banque centrale et procuré au Trésor public environ 87 millions de dinars.

Toutes les unités de la Douane tunisienne déploient au fil des jours des efforts louables et audacieux pour protéger l’Etat et les Tunisiens contre toute menace. La lutte contre la contrebande est d’autant plus complexe que le trafic est organisé par des filières criminelles transnationales éphémères et opaques.

On rappelle qu’en 2019, l’INLUCC avait choisi la Douane tunisienne comme meilleure administration publique dans le domaine de la lutte contre la corruption.