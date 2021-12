La Douane tunisienne mobilise les start-ups et les créateurs pour des solutions intelligentes et des services innovants

La Douane Tunisienne envisage de mettre à son profit les nouvelles technologies innovantes pour moderniser ses services. Dans cette optique, des startups et des étudiants pluridisciplinaires avec des cultures, des compétences et des expériences diverses et variées, ont été invités, mardi, à Tunis, à participer à la deuxième info session Hackathon, qui prépare le terrain à « Smart customs 2022 » , un évènement qui devrait déboucher sur des solutions innovantes à adopter par la Douane tunisienne pour moderniser ses services et les rendre plus intelligents.

- Publicité-

« La Direction Générale de la Douane a reçu, actuellement, 57 dossiers d’inscription pour participer au « Hackathon Smart Customs », évènement-challenge qui vise à développer des solutions innovantes, durant une course de 24 heures, et ce, à partir du 25 janvier 2022 à midi (12h) jusqu’au 26 janvier 2022 à midi (12h) heure de Tunis », a indiqué le Colonel major des douanes et également commissionnaire général d’organisation de l’évènement « Smart customs », Abdelhakim Abidi .

Il a ajouté que la DGD), souhaite à travers l’organisation de ce challenge, « innover ses méthodes de travail de dédouanement et du contrôle et créer une sorte de «brainstorming nouvelle génération» autour de l’innovation et des technologies ».

L’évènement s’inscrit, en effet, dans le cadre de la première édition de la Conférence nationale « Smart customs » qui se déroulera du 8 décembre 2021 au 26 janvier 2022 au Laboratoire de l’innovation douanière « LID », au nouveau siège de la DGD.

L’objectif recherché est de faire émerger des solutions technologiques, innovantes et pertinentes pour une transformation concomitante de la douane à l’heure du Digital en relation avec ces thèmes. .

Il s’agit également d’impulser une culture agile et digitale en adoptant les nouvelles technologies (Ubérisation, big data, blockchain, réalité virtuelle, IdO, intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (AA) …).

Chaque représentant d’une startup ou étudiant souhaitant participer peut présenter sa demande d’inscription en ligne sur le site dédié au challenge et accessible à l’adresse suivante: httpss://tinyurl.com/y3tv3we9.

Les participants à ce Hackathon seront assistés et encadrés par des douaniers, des mentors, chargés d’accompagner l’évolution des projets d’équipe et répondre aux questions afin d’entretenir l’efficacité créatrice du groupe.

Un jury de professionnels évalue l’originalité des projets, leur faisabilité technique et économique et décerne un prix au meilleur projet dans chaque type de trois technologies.

Trois gagnants seront, par la suite, retenus et des Trophée « Smart Customs » seront décernés aux trois meilleures startups ou équipes. Ils recevront respectivement des prix de valeur et bénéficieront ainsi que le reste des participants d’un accompagnement rapproché pour implémenter leurs projets à l’issue du Hackathon.