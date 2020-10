La fédération générale de l’enseignement de base menace de boycotter les cours !

La fédération générale de l’enseignement de base a réitéré vendredi son appel au ministère de l’éducation à veiller à l’application stricte du protocole sanitaire anti-covid-19 dans tous les établissements scolaires afin de garantir la sécurité de l’ensemble de la famille éducative menaçant de boycotter les cours si les manquements au protocole sanitaire persistent.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, Taoufik Chebbi, chargé de l’information à la fédération a estimé que le ministère n’a pas respecté ses engagements dans l’application stricte du protocole sanitaire ce qui a provoqué la hausse du nombre de cas confirmés d’infection au coronavirus dans les établissements scolaires.

Le responsable syndical a indiqué que le ministère n’a pas fourni les produits de désinfection et n’a pas garanti les mesures préventives dans les établissements scolaires sachant qu’il existe des enseignants qui souffrent de maladies chroniques et des femmes enceintes qu’il convient de protéger.

» 471 écoles sont approvisionnées en eau potable à travers des citernes du ministère de l’agriculture et dans plusieurs autres écoles, il n’y a aucun agent de nettoyage « , a-t-il ajouté.

En outre, la fédération a souligné son soutien aux enseignants de la région de Gabès qui ont suspendu aujourd’hui les cours pendant 2heures pour protester contre les manquements au protocole sanitaire (non respect de la distanciation physique et du port du masque).

Selon le ministère de l’éducation, 1064 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été enregistrés dans 540 établissements scolaires répartis sur l’ensemble du pays, ce qui représente 8,83% du total des établissements et ce, depuis la rentrée scolaire jusqu’au 13 octobre dernier. Il s’agit de 478 élèves, 457 enseignants et 129 personnels éducatifs, ce qui représente 0,043% du total. Par ailleurs, 2761 cas suspects sont enregistrés dont 1932 élèves, 620 enseignants et 209 personnels éducatifs.