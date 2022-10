La fédération générale de l’enseignement de base rejette la proposition du ministère d’intégrer les enseignants suppléants sur quatre ans

La fédération générale de l’enseignement de base a réaffirmé mardi son rejet de la proposition du ministère de l’éducation d’intégrer progressivement les enseignants suppléants sur quatre ans.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Taoufik Chebbi, secrétaire général adjoint de la fédération a souligné que la proposition du ministère est contraire à l’accord signé le 08 mai 2018 et constitue une violation de l’article 22 du statut sectoriel.

Chebbi a fait savoir que la fédération optera pour l’escalade si les revendications des enseignants suppléants et contractuels ne sont pas satisfaites.

Il a, toutefois, écarté la possibilité d’une année blanche malgré la poursuite du boycott des cours par les enseignants suppléants et contractuels depuis la rentrée scolaire le 15 septembre dernier.

« Si nous parvenons à un accord avec le ministère de tutelle sur l’intégration des enseignants suppléants et contractuels, les cours reprendront immédiatement et tout le retard sera rattrapé », a-t-il souligné.

Selon Taoufik Chebbi, la fédération générale de l’enseignement de base a entamé, depuis hier lundi, l’organisation d’une série de mouvements de protestations qui seront couronnés par une journée de colère nationale à la place Bab Bnet et à la Kasbah le 1er novembre prochain.

« Ces mouvements de protestation visent à rompre avec toutes les formes d’emploi précaire dans le secteur de l’enseignement de base et à revendiquer la réforme du système éducatif », a-t-il signalé.