La fédération générale du transport affirme n’avoir lancé aucun appel à la grève dans le secteur du transport de carburant

La fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé tous les travailleurs du secteur du transport de marchandises et de carburant à continuer de travailler normalement les 6, 7 et 8 janvier courant, affirmant qu’aucun appel à la grève n’a été lancé par l’organisation ouvrière.

Dans un communiqué, la fédération a souligné que l’UGTT est le seul représentant légitime habilité à négocier dans ce secteur, notant que l’union et ses structures concernées seront à la table de dialogue et de négociation avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et avec le Ministère des Affaires Sociales afin de trouver des solutions aux problèmes des employés de ce secteur.

Il est à noter que l’Union tunisienne des travailleurs (UTT) a décidé de reporter la grève générale des transporteurs de carburant qui était prévue pour les 16, 17 et 18 décembre 2021 au 6, 7 et 8 janvier courant et n’a pas encore annoncé l’annulation ou le report de cette grève.