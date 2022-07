La France réaffirme se tenir aux côtés de la Tunisie

« Face aux défis auxquels elle est confrontée, la Tunisie sait qu’elle peut compter sur la France, comme la France sait ce qu’elle doit aux Tunisiens, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui », a affirmé l’Ambassadeur de France en Tunis, André Parant, dans une allocution à l’occasion du 14 juillet.

Il a expliqué que les défis actuels sont d’abord d’ordre économique et financier. Déjà affaiblie par le retard apporté aux réformes, par les conséquences de la crise libyenne et les attentats de 2015-2016, l’économie tunisienne a subi de plein fouet les effets la crise sanitaire. S’y ajoutent maintenant ceux de la guerre d’agression engagée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine, qui fait planer une lourde menace sur les approvisionnements en produits de base et sur des finances publiques déjà très fragilisées.

Dans ce contexte, la France se tient aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien, a assuré le diplomate français, ajoutant qu’ « avec nos partenaires de l’Union Européenne et du G7, nous sommes mobilisés aujourd’hui pour aider la Tunisie à se prémunir autant que possible des conséquences de la crise ukrainienne, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement du pays en céréales. Enfin, nous nous tenons prêts, avec les mêmes partenaires, à contribuer au succès des réformes qui seront entreprises par le gouvernement tunisien. Ces réformes sont au cœur des négociations qui viennent de s’engager avec le Fonds Monétaire International, dont nous espérons qu’elles aboutiront rapidement ».

Les défis à relever sont aussi d’ordre politique, a noté André Parant, soulignant que « démocratie a ses exigences, irréductibles : le respect des droits et des libertés, l’égalité entre les citoyens, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, une presse libre, une société civile plurielle et dynamique ». C’est, a-t-il dit, « le seul chemin qui, en faisant de chaque citoyen un acteur de son propre destin, garantit dans la durée la stabilité politique et le progrès économique et social. Sur ce chemin-là aussi, si la Tunisie le souhaite, et dans le plein respect naturellement de sa souveraineté, la France sera à ses côtés, comme elle fut, ces onze dernières années, aux côtés de celles et de ceux qui ont porté cette aspiration ».

Evoquant le Sommet de la Francophonie qui se tiendra, à Djerba, en novembre, l’Ambassadeur français, a indiqué qu’il sera « l’occasion de célébrer notre appartenance commune à la grande famille francophone, et notre attachement commun aux valeurs sur lesquelles elle se fonde. La France, naturellement, prendra toute sa part au succès de cet important évènement, qui mettra la Tunisie à l’honneur ».