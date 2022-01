La « Grand i10 » de Hyundai, voiture de l’année 2021

Les sud-coréennes, Kia, Hyundai et Toyota, ont été les reines des véhicules sur les 3 marches du podium des plus vendues en Tunisie. A elles trois, elles ont représenté 30,37 % du marché des automobiles. Entre 2020 et 2021, leur PdM (Part de marché), a nettement évolué, puisqu’elles ne représentaient que 22,11 % de PdM une année auparavant.

Première au podium, Kia qui a pu immatriculer 6.982 unités à fin décembre 2021. A seulement quelques 37 unités et à la seconde place des plus vendues, c’est Hyundai chez qui la « Grand i10 a été sacrée reine avec 21 % (1.791 unités immatriculées en 2021) des ventes des voitures dites populaires en Tunisie malgré son prix (30,845 mDT), juste devant la Picanto de Kia (14 % des ventes des Populaires représentant 1.195 unités vendues en 21) malgré son prix plus bas (28,620 mDT). Seule européenne à se classer dans le peloton de tête, la Clio 4, qui a pu s’écouler en 1.182 unités au cours de la même année, avec un prix médian, entre le Grand i10 et la Picanto, d’un peu plus de 29 mDT.