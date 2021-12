L’IIHS a attribué la plupart de ses prix de sécurité au groupe automobile Hyundai

Chaque année, l’institut des assurances pour la sécurité routière des Etats-Unis (IIHS) attribue des prix aux différentes marques et modèles automobiles du marché. Le groupe Hyundai a remporté en février la majorité des prix sur plusieurs de ces modèles, ce qui offre à la marque une réputation sécuritaire pour l’année 2021.

Plusieurs prix pour le groupe Hyundai

- Publicité-

Au total, 17 Top Safety Pick pour Hyundai, qui se divisent avec 12 TSP pour la marque indépendante Hyundai Motor Company et la société Kia Corporation ainsi que 5 Top Safety Pick +.

Les prix TSP + ont été attribués aux modèles suivants :

SUV Palisade

Nexo, le véhicule électrique à pile à hydrogène

La berline K5 de la marque Kia

Les berlines G70 et G90 de Genesis

Les prix TSP ont été attribués aux modèles suivants :

SUV Tucson de Hyundai

Kona de Hyundai

SUV Telluride de Kia

SUV Sorento de Kia

Au total, l’entreprise IIHS a déclaré avoir décerné le prix TSP + à 49 modèles contre 41 modèles pour le prix TSP. L’année 2021 compte donc au total 90 lauréats. Il y en avait 64 au cours de l’année 2020.

Les prix Top Safety Pick

Les prix TSP ou Top Safety Pick sont déclarés après qu’une série de tests de sécurité soient effectués sur les véhicules au préalable sélectionnés en fonction de leurs performances dans des pré-évaluations. Il existe le prix Top Safety Pick, inauguré en 2006, et son frère le Top Safety Pick +, lancé en 2013. Les véhicules sont classés par catégorie de taille car les niveaux de protection ne sont pas les mêmes en fonction du gabarit du véhicule : une voiture grosse et lourde sera plus protectrice qu’une petite voiture légère. Ce qui signifie qu’une petite voiture légère peut être championne de sa catégorie et gagner le prix, tandis qu’un véhicule lourd plus protecteur peut perdre dans sa propre catégorie. Il faut donc garder un œil critique sur ces dénominations.

Le but est de faciliter l’achat des consommateurs en leur indiquant quels sont les véhicules les plus protecteurs en cas de collision entre véhicules ou véhicule et piéton, suivant plusieurs critères :