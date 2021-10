Vente des voitures: « Hyundai » en tête de liste !

Avec 44 889 voitures vendues pendant les dix premiers mois de l’année 2021, les ventes de voitures sur le marché tunisien ont enregistré une augmentation de 31,78 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données obtenues par African Manager.

En effet, les marques asiatiques ont maintenu la première place parmi les voitures les plus vendues en Tunisie, suite à une entrée claire et régulière de ce type de voiture sur le marché local et même international ces dernières années, ce qui montre la confiance que ces marques ont récemment acquise.

Pour en revenir aux chiffres, la marque sud-coréenne « Hyundai » a été la marque automobile la plus vendue en Tunisie au cours des dix premiers mois de cette année, suite à sa performance sur le marché local enregistrant une augmentation de 105,30% avec 5 194 voitures vendues cette année, alors que ses ventes étaient seulement en nombre de 2 530 unités l’année dernière, ce qui a fait augmenter sa part de marché de

7,34 % en 2020 à 11,57 % au cours de la période de l’année 2021.

Quant à la marque sud-coréenne « Kia », elle est arrivée en deuxième position après avoir réussi à augmenter les performances du marché au cours des dix premiers mois de cette année de 33,64 % enregistrant la vente de 4 640 voitures, contre 3 472 unités au cours de la même période l’année dernière.

La troisième place était, par contre, réservée à la japonaise « Toyota »

suite à une augmentation des ventes de 52,31 % au cours de la même période de cette année, avec 3 395 voitures vendues, contre 2 229 unités vendues l’année dernière.