Le secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et de la chimie, Borni Khmila, a annoncé à MosaïqueFM, qu’il a été décidé de reporter la grève des agents des sociétés privées de distribution du carburant, prévue les 18 et 19 mars, au 15 et 16 avril.

Il a, également, indiqué que la grève des agents de la Société AGIL a été annulée.