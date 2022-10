Suzi Carla Barbosa, la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, a réitéré la position constante de son pays sur ce sujet.

Sans équivoque ! Dans une déclaration à la presse, vendredi soir à Bissau, à l’occasion de la visite du ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne a réaffirmé la position de son pays par rapport à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, selon Apanews.

« Nous voulons maintenir la même position constante exprimée depuis 2015, à savoir que la Guinée-Bissau soutient l’intégrité territoriale du Maroc, car nous sommes fidèles à notre engagement », a déclaré Suzi Carla Barbosa devant son homologue marocain.

La ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères a indiqué que la visite de M. Bourita vise « à analyser les relations bilatérales aux niveaux politique et diplomatique, mais aussi dans de nouveaux domaines comme le tourisme et la santé ». En outre, elle « sert aussi à démontrer que la relation avec le Maroc est de plus en plus forte ».