La HAICA appelle le gouvernement à garantir des élections libres et équitables

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a appelé le gouvernement à répondre à toutes les exigences en vue de mener à bien des élections libres et équitables.

Dans un communiqué publié, lundi, l’instance de régulatiuon de l’Audiovisuel a souligné que le contrôle de la couverture médiatique des prochaines échéances électorales, dont le référendum du 25 juillet, nécessite l’engagement des préparatifs exceptionnels et un minimum de temps consacré à la coordination entre toutes les parties prenantes.

L’Instance a mis l’accent sur l’importance du rôle des médias publics dans les campagnes référendaires et électorales. Un rôle qui, selon la HAICA, nécéssite de l’indépendance et de la transparence.

Elle a, dans ce contexte, estimé que la réticence du gouvernement à instaurer une bonne gouvernance au sein des médias publics pourrait porter atteinte à l’intégrité de la campagne référendaire, étant donné que le président de la République et la cheffe du gouvernement sont concernés par les résultats du prochain référendum.

Par ailleurs, la HAICA a averti qu’il faudrait lever les « ambigüité »s qui entachent le processus du référendum notamment en ce qui concerne l’éventualité d’interdire des acteurs politiques de participer à cette échéance.

Elle a rappelé que les critères de participation aux échéances électorales sont fixés par la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums et que la liberté d’expression et l’accès aux médias sont garantis par le décret-loi n°116 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle.