La Hyundai Ioniq 5 est la voiture mondiale de l’année

Après la Kia EV6, sacrée voiture européenne de l’année, c’est au tour de la Hyundai Ioniq 5 de devenir la voiture mondiale de l’année.

Les Coréens sont en forme ces derniers temps ! Si Hyundai et Kia avaient jusqu’à peu une image assez peu flatteuse de constructeurs bas de gamme, cette époque est désormais définitivement révolue. Car depuis quelques années maintenant, les deux marques ont fait leur grand retour en force, enchaînant les nouveautés plus désirables les unes que les autres. Une montée en gamme qui s’est encore un peu accélérée avec le lancement des nouvelles Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5. Deux modèles 100 % électriques marquant un vrai tournant pour les deux constructeurs asiatiques, qui ont longtemps pâtit d’une image de marque plutôt médiocre.

Trophée pour la Ioniq 5

Mais cela a donc définitivement changé. En effet, il y a quelques mois, la Kia EV6 fut récompensée du titre de voiture européenne de l’année, devançant alors la Renault Mégane E-Tech Electric et sa cousine technique, la Hyundai Ioniq 5. Néanmoins, celle-ci aura pu avoir sa revanche, puisqu’elle vient tout juste d’être officiellement sacrée voiture mondiale de l’année. Un titre prestigieux, alors que le crossover électrique était en concurrence avec la Kia EV6 et le Ford Mustang Mach-E.

Sans grande surprise, la nouvelle star de la gamme Hyundai a également remporté le premier prix dans la catégorie des électriques, face aux Mercedes EQS et autres Audi E-Tron GT. La Ioniq 5 en a également profité pour rafler le prix du design par la même occasion. De son côté, le prix de la voiture urbaine de l’année a été remis à la nouvelle Toyota Yaris Cross, face aux Volkswagen Taigun et autres Opel Mokka.