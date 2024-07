Auto: Comment arrêter une fuite de liquide de refroidissement?

Élément essentiel de la voiture pour rouler en toute sécurité, le liquide de refroidissement est, en effet, constitué d’un fluide placé dans le circuit de refroidissement de la voiture. Grâce à lui, le moteur ne risque pas d’être en surchauffe ni de geler.

En effet, le liquide de refroidissement permet de maintenir le moteur à température constante. Le liquide de refroidissement sert aussi d’anti corrosif pour les différentes pièces du moteur. Il aide également à lutter contre le dépôt de calcaire dans le circuit.

Fumée blanche, fissure… Si votre tableau de bord indique un voyant rouge ressemblant à une clef inversée ou à un thermomètre plongé dans du liquide, c’est qu’il y a certainement un problème au niveau du liquide de refroidissement de votre véhicule. L’indicateur de température peut aussi être dans le rouge et indiquer une fuite de liquide de refroidissement.

Une autre façon de constater une fuite est de voir la présence d’une flaque sous votre véhicule. L’apparition de gouttes de liquide sous votre voiture doit aussi vous alerter.

Les durites, qui acheminent le liquide vers les différents éléments du système de refroidissement, peuvent aussi être obsolètes et créer une fuite de liquide.

Le circuit de refroidissement peut également être « out », à cause d’un problème lié au capteur d’une pompe à eau HS. Dans ce cas, celle-ci va transmettre une mauvaise quantité d’eau.

La perte de liquide de refroidissement peut également venir du radiateur. En effet, cet élément peut être touché par des projectiles comme un caillou ou une branche. Dans ce cas, un écoulement peut avoir lieu sous la voiture.

*Comment réparer et arrêter une fuite de liquide de refroidissement ?

Parce que ce dépannage nécessite de vraies connaissances mécaniques et un bon coup de main. Si cela ne vous effraie pas, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Avec un peu d’huile de coude et de détermination, vous pourrez peut-être y arriver tout seul.

Pour cela, munissez-vous d’abord de gants de protection. Vous pouvez remplir le vase d’expansion au niveau maximum mentionné sur la vase. Évitez de mettre trop de liquide de refroidissement pour prévenir les débordements. Pour savoir quel type de liquide vous devez y mettre, regardez votre carnet d’entretien.

Si le responsable de la fuite du liquide de refroidissement est le radiateur et qu’il s’agit seulement d’une petite fuite, vous pouvez encore agir. Pour modifier cela, mettez un produit anti fuite. Si la fuite est grave, il faudra aller voir votre garagiste.

Si la raison de la fuite de liquide de refroidissement est due à une durite trouée ou détachée, munissez-vous d’un tournevis. Vous pouvez enlever la durite et la changer avec le tournevis. Resserrez bien les colliers pendant l’opération.

*Est-ce que je peux rouler sans liquide de refroidissement ?

Vous vous êtes certainement posé la question : « peut-on rouler avec le voyant de liquide de refroidissement allumé ? » Sachez-le, la fuite du liquide de refroidissement doit vous enlever toute velléité de conduire votre véhicule. En effet, le liquide de refroidissement permet d’éviter la rupture du joint de culasse et également la surchauffe. Rouler sans liquide de refroidissement vous expose à une casse moteur.

Or, pour avancer, une voiture à besoin de la combustion d’un mélange de carburant et d’air dans un espace clos avec une partie mobile, le piston. Celui-ci va récupérer une grande partie de l’énergie. Il la communique dans un jeu de bielle et de vilebrequin sous forme de rotation à l’axe de traction.