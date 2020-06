La Jeunesse d’Ennahdha réagit à la rencontre de Fakhfakh avec certains jeunes

Le bureau central de la jeunesse du Mouvement Ennahdha fait part de son étonnement de l’invitation faite par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, à un groupe déterminé de jeunes et pas à d’autres, pour parler des préoccupations de la jeunesse tunisienne. Dans un communiqué publié par le mouvement Ennahdha sur sa page sur les réseaux sociaux, le bureau reproche à Fakhfakh de ne pas avoir invité les jeunes affiliés à des syndicats, organisations et partis parmi les volontaires qui avaient apporté leur soutien aux efforts de l’Etat dans la lutte contre la Covid-19.

Il relève, également, l’absence d’informations sur les critères sur la base desquels le choix s’était porté sur ce groupe de jeunes.

Le bureau central de la jeunesse d’Ennahdha appelle le chef du gouvernement à tenir, le plus tôt possible, un débat avec les jeunes chercheurs, les demandeurs d’emploi et les jeunes impliqués dans les affaires publiques, tous partis politiques, organisations étudiantes et instances syndicales confondues et ce, afin d’aborder les préoccupations de la jeunesse tunisienne.

Le chef du gouvernement avait eu, vendredi, à Dar Dhiafa, à Carthage, une rencontre avec des représentants d’organisations de la société civile et de jeunes actifs dans divers domaines, tels que l’administration, la médecine, l’ingénierie, le développement des applications et jeux électroniques ainsi que des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Selon un communiqué publié dimanche, sur la page de la présidence du gouvernement sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a voulu, à travers cette rencontre, prendre connaissance des propositions des jeunes dans divers domaines et, notamment, leur vision de la Tunisie après la révolution, échanger les points de vue sur la manière de mettre à profit leurs compétences et les solutions qu’ils suggèrent pour résoudre les problèmes épineux, tels que le décrochage scolaire et l’adaptation du marché de l’emploi à la formation.