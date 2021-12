La Jordanie et la Tunisie conviennent d’accentuer leur coopération en matière d’habitat

Le ministre jordanien des Travaux publics et de l’habitat Yahya Al-Kasbi et son homologue tunisienne Sarra Zaafrani ont discuté mardi des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du logement, de la construction et de la sous-traitance.

Au cours de cette réunion virtuelle, Al-Kasbi a noté les relations profondes et solides entre les deux pays dans divers domaines, y compris le logemen et la construction et l’adjudication, et a déclaré qu’il espérait renforcer davantage l’échange d’expertise.

Selon le site « Ammon News », il a souligné que le ministère avait réalisé un certain nombre de projets et que d’autres étaient en cours d’exécution, tous conformes aux normes internationales les plus élevées en matière d’ingénierie, et qu’il avait lancé des études et des inspections pour assurer la maintenance périodique et la durabilité.

La Jordanie, a-t-il dit, attache une grande importance au soutien des investissements, notant que le gouvernement a approuvé des mesures visant à promouvoir les investisseurs dans les différents domaines, à savoir le logement et la construction.

Les deux ministres ont convenu de signer un mémorandum d’entente, de valider les mémorandums précédents et de former un comité conjoint pour assurer le suivi des accords bilatéraux, éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises et accéder aux marchés des deux pays et des pays voisins.

La ministre tunisienne a réaffirmé le vif intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération et du partenariat avec la Jordanie dans tous les domaines, disant aspirer à un partenariat renforcé et à l’échange d’expertise.