La justice militaire émet un mandat de dépôt contre Abderrazek Kilani

Le juge d’instruction près le tribunal militaire de première instance de Tunis a émis ce soir, mercredi, un mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier des avocats, Abderrazek Kilani, fait savoir son avocat, Me Samir Dilou.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Me Dilou a indiqué que son client devrait répondre des griefs tirés des articles 79, 125 et 136 du code pénal, soulignant qu’une vingtaine d’avocats se sont portés à la défense du bâtonnier Kilani pendant plus de dix heures.

Regrettant « un rude coup porté à la profession d’avocat en Tunisie », Me Dilou a fait allusion à une réunion d’urgence qui se tient actuellement au siège de la maison d’avocat pour examiner les étapes à venir.

Le 28 février dernier, l’ancien bâtonnier avait dit rejeter un « procès éminemment politique », assurant qu’il n’a jamais incité les forces de l’ordre à « la rébellion » et que l’échange verbal qu’il a eu avec les agents de sécurité devant l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte où se trouvait son client, Noureddine Bhiri, membre du mouvement Ennahdha était « purement juridique et civique».

Kilani devrait répondre de son appartenance à un attroupement de nature à «troubler l’ordre public» et dont l’objet est de «commettre une infraction ou de s’opposer à l’exécution d’une loi, d’outrage à un fonctionnaire public par voie de paroles et menaces dans l’exercice de ses fonctions, de tentative de provoquer, au moyen de troubles et de manœuvres frauduleuses, une cessation individuelle ou collective de travail et d’incitation des forces de sécurité à la rébellion».