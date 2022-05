La Libye veut régler les dettes  de ses compagnies aériennes auprès de la Tunisie

Le ministre libyen des Communications, Mohamed Al-Shahubi, a discuté avec le ministre tunisien du Transport, Rabie Al-Majidi, du règlement des dettes de Libyan Airlines et Afriqiyah Airways.

Les deux ministres ont également discuté, lors de la réunion qui s’est tenue en marge de la Conférence sur l’avenir de l’aviation à Riyad, en Arabie Saoudite, de la recherche de solutions possibles aux problèmes en suspens aux postes frontaliers de Ras Ajdir et de Wazen entre les deux pays.

La réunion a également abordé l’ouverture d’une liaison maritime entre les deux pays et la reprise des vols de Tunisair, selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère libyen de la communication, cité par l’agence de presse libyenne LNA.

La réunion s’est déroulée en présence, du côté libyen, du chef de l’autorité de l’aviation civile, Mustafa Ben Ammar et le chef de l’autorité des aéroports, Mohamed Bait Al-Mal, et du côté tunisien par le directeur général de l’aviation civile, le directeur général de l’office de l’aviation civile et des aéroports, et le directeur général de Tunisair.