La lutte contre le coronavirus sera plus difficile, avertit Nissaf Ben Alaya!

La situation épidémiologique en Tunisie ne diffère aucunement de celle qui prévaut à l’échelle internationale. Certes, il existe des taux et des indicateurs qui sont très intéressants et encourageants, néanmoins l’on constate, depuis ces derniers temps, l’apparition de cas graves et un nombre de décès en hausse dans plusieurs gouvernorats de la République à l’instar de Gabès, Bizerte… Ce qui pourrait expliquer ce phénomène, c’est qu’il y a eu un relâchement dans le respect des mesures d’hygiène et barrières par les citoyens.

Le ministère de la Santé précise que dans un souci constant et continu de préserver la santé et la sécurité des citoyens et dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de précaution et de prévention contre le coronavirus, le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile.

Le dit département a annoncé qu’en date du 1er septembre 2020, 233 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dont 225 cas locaux,8 cas importés et 34 cas, déjà actifs, testés positifs. Les prélèvements ont concerné 1905 cas dont 32 effectués sur des porteurs actifs.

Le ministère indique que depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 2995 cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dont 560 cas importés, 2410 cas locaux et 31 décès.

La même source signale que 64 patients atteints de COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 20 sont admis en soins intensifs.

A cet égard, les autorités publiques affirment également leur détermination ardente à appliquer strictement les mesures obligatoires, soulignant qu’elles n’hésiteront pas à infliger les sanctions prévues par la loi à toute personne ayant enfreint l’obligation du port du masque de protection.

La lutte contre le coronavirus sera plus ardue !

La lutte contre le coronavirus sera plus difficile en période de grippe saisonnière, a averti Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Santé à Tunis, elle a exprimé sa crainte de voir la capacité des laboratoires d’analyses dépassée, ce qui provoquerait une forte pression et augmenterait le nombre de contaminations locales par le coronavirus.

Ben Alaya a rappelé l’importance de respecter les gestes barrières notamment en cette période marquée par la hausse du nombre de contaminations locales et l’apparition de foyers épidémiques et clusters dans certaines régions et groupements de travail.

Elle a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de protéger les personnes âgées et les malades chroniques, qui sont la catégorie la plus vulnérable, appelant à les faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Rappelons que la réunion périodique du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, tenue mardi, a été consacrée à l’examen des moyens à mettre en œuvre afin d’assurer une meilleure application des mesures préventives individuelles et collectives permettant de limiter la propagation du coronavirus, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.

La réunion, présidée par le ministre de la Santé par intérim Mohamed Habib Kchaou, en présence du directeur du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, Yves Souteyrand, a porté sur le suivi et l’évaluation de la situation épidémiologique liée à la pandémie Covid-19, aux niveaux national, régional et mondial.

Au cours de cette réunion, ont été évoqués l’expérience du centre national d’hébergement des patients de Covid-19 à Monastir, les conditions d’encadrement dans le centre en question, les moyens de le soutenir avec les ressources humaines nécessaires(…).