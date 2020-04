La majoration de l’indemnité des cadres religieux appliquée, à partir de cette date

La majoration de l’indemnité des cadres religieux sera appliquée à partir de ce mois d’avril et avec effet rétroactif.

Le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum a affirmé, lundi 20 avril 2020, à l’agence TAP que les salaires des cadres religieux, Imams prédicateurs, Imams des cinq prières, Muezzins et préposés au culte seront versés avec un rappel des mois de janvier, février et mars.

Adhoum a affirmé aussi que les salaires de base des cadres religieux ont été revus à la hausse à partir de septembre 2019.