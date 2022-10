La Manouba : Perturbations dans la distribution de l’eau potable à partir du mardi 18 octobre 2022

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du mardi 18 octobre 2022, à 10h dans les délégations de Mornaguia, Borj El Amri et El Battan du gouvernorat de la Manouba, a fait savoir, lundi, la SONEDE.

La société a expliqué ces perturbations par les travaux de rénovation d’une partie de la conduite principale d’approvisionnement de ces zones au niveau du point kilométrique 15 de la route nationale N°5 à Mornaguia, engagés par ses services dans le cadre du programme annuel de maintenance des réseaux et des équipements hydrauliques.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement à partir du jeudi 20 octobre 2022 à 12h00, après l’achèvement des travaux.

