La Manouba : Une manifestation contre la cherté de la vie à Douar Hicher

Des citoyens rassemblés dans le cadre du « Mouvement contre la marginalisation sociale » ont manifesté, dimanche soir, au quartier de Douar Hicher relevant du gouvernorat de La Manouba (Grand Tunis) pour protester contre la hausse exponentielle des prix et revendiquer le développement, l’emploi et l’amélioration des conditions de vie.

Les protestataires qui se sont rassemblés devant l’hôpital local de la région, après avoir sillonné ses principales artères, ont brûlé des pneus, scandant des slogans, dont principalement, « Emploi, liberté et dignité nationale » et appelant les autorités centrales et régionales à donner suite à leurs revendications, constate la correspondante de TAP, dans la région.

Dans un mot prononcé au début de la manifestation, le coordinateur du mouvement, « Ali Bouzouzia » a souligné que leurs revendications ne sont aucunement politiques et sont purement sociales. Ces revendications restent les mêmes depuis décembre 2018, date de création du mouvement de protestation, sans qu’aucune suite ne leur soit donnée.

Toujours selon lui, les familles pauvres de la région revendiquent essentiellement des emplois pour les chômeurs, des carnets de soins, des autorisations d’exploitation des locaux de vente de tabac, des autorisations d’exercice du transport public routier non régulier (transport collectif), l’amélioration des habitas sociaux, l’amélioration des services sanitaires et l’attribution de lotissements agricoles aux jeunes chômeurs de la région.

Le Mouvement contre la marginalisation sociale de Douar Hicher a été crée en 2018. Il organise, depuis cette date, des manifestations pour revendiquer l’amélioration des conditions de vie dans cette région. Ses manifestations sont devenues plus fréquentes ces derniers mois, parallèlement à la détérioration de la situation sociale dans le pays.

