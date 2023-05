La migration clandestine fait sa mue…en pire !

S’adaptant au gré des fluctuations climatiques, aux évolutions des approches sécuritaires et même de la conjoncture politique, les réseaux de trafic illicite des migrants se signalent par des réponses auxquelles sont associés des périls d’autant plus délétères qu’ils sont souvent mortels. Le développement le plus récent induit par cette nouvelle conjoncture est le fait que de plus en plus de migrants tentent le voyage dans des embarcations métalliques précaires, ce qui rend la traversée encore plus dangereuse.

Cette semaine, les autorités tunisiennes ont déclaré avoir repêché les corps de 14 migrants en l’espace d’environ 24 heures. Il n’est pas certain qu’il y ait eu un accident de bateau au cours de cette période, ou que ces personnes aient toutes voyagé sur le même bateau, note l’agence de presse allemande DPA. Ces dernières semaines, le nombre de corps retrouvés sur la route entre la Tunisie et l’Europe a augmenté. « Cette route n’était pas aussi meurtrière auparavant », a déclaré Flavio di Giacomo, porte-parole de l’Agence des Nations unies pour les migrations (OIM) en Italie, lors d’un entretien avec InfoMigrants .

Rentré récemment d’un voyage à Lampedusa, où il a rencontré de nombreux migrants qui ont réussi à atteindre l’Italie, il a indiqué avoir également vu des corps arriver sur des bateaux parmi les vivants, ajoutant que « la route tunisienne devient de plus en plus mortelle pour les migrants ».

Plus de 800 personnes ont déjà trouvé la mort sur la route de la Méditerranée centrale depuis le début de l’année 2023. , mais selon les ONG locales et les migrants qui ont tenté l’aventure, ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé.

Les décès en croissance exponentielle

L’une des raisons de l’augmentation du nombre de morts sur cette route est celle du nombre des personnes qui la tentent. Une autre raison est que, récemment, de nombreux migrants d’Afrique subsaharienne tentant de quitter la Tunisie se sont vu offrir des bateaux en métal pour leur voyage.

Ces bateaux en métal, explique Di Giacomo, sont fabriqués à bas prix et soudés les uns aux autres. Ils ne sont même pas aussi sûrs que les bateaux de pêche en bois qui étaient utilisés auparavant sur la route tunisienne, ou que les bateaux à moteur que les migrants tunisiens quittant la Tunisie ont tendance à privilégier. La discrimination est même présente dans le choix du bateau que l’on propose à quelqu’un, ou qu’il peut s’offrir pour le voyage.

Souvent, dit, précise-t-il, les soudures des bateaux sont si mal faites que les bateaux commencent à prendre l’eau ou à se fissurer au fur et à mesure que le voyage avance, en particulier avec la force des vagues.

Les bateaux sont également tellement instables que si quelqu’un bouge pendant le voyage pour une raison quelconque, ou est secoué par les vagues, l’ensemble du bateau peut prendre l’eau et chavirer beaucoup plus facilement que les bateaux utilisés auparavant. Une photo du type de bateaux en métal montre clairement des coutures grossièrement soudées.

Plus de patrouilles sont nécessaires sur la route tunisienne

Enfin, comme il y a moins d’ONG en activité sur la route tunisienne en général, les bateaux qui parviennent à atteindre l’Italie doivent attendre beaucoup plus longtemps avant d’être secourus, ce qui signifie qu’il y a plus de temps pour que les bateaux se brisent ou prennent l’eau et que le désastre frappe leurs occupants.

Auparavant, la plupart des ONG patrouillaient sur la route libyenne, car c’est là que la majorité des migrants embarquaient. En outre, il n’y a plus d’opération de patrouille dirigée par l’Europe comme l’opération Sophia, qui existait en 2016 et 2017 lorsque des nombres similaires de migrants traversaient vers l’Italie.

Di Giacomo a demandé que davantage de bateaux d’ONG se concentrent sur cette partie de la Méditerranée centrale afin d’éviter de nouvelles pertes de vies humaines. Il a ajouté qu’il avait également entendu dire que certaines personnes, se faisant passer pour des pêcheurs, venaient retirer les moteurs des embarcations métalliques lorsque les migrants étaient à mi-chemin ou plus vers Lampedusa, les laissant ainsi à la merci des courants et de la dérive de la mer, et encore plus dans le besoin d’être secourus. Toutefois, il a également déclaré que les récits des migrants ne permettaient pas de savoir s’ils travaillaient réellement comme pêcheurs, ni qui ils étaient vraiment.

Repoussés hors de Tunisie

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), au moins 51% des migrants arrivant en Italie embarqueraient depuis la Tunisie.

Di Giacomo a expliqué à InfoMigrants que bon nombre des migrants avec lesquels il s’est entretenu à Lampedusa la semaine dernière vivaient en Tunisie depuis deux ou quatre ans, voire plus, et n’avaient jamais envisagé l’Europe comme leur destination finale.

Les problèmes politiques, sociaux et économiques en Tunisie ont eu pour conséquence que davantage de migrants, qui auraient pu espérer travailler en Tunisie et l’auraient considérée comme un pays de destination, sont maintenant « poussés » à chercher de meilleures opportunités en Europe.

La semaine dernière, l’agence de presse Reuters a rapporté que la Tunisie était confrontée à une « crise sans précédent alors que des centaines de corps s’échouent sur le rivage ».

Le nombre de corps récupérés par les autorités, rapporte Reuters, « remplit les morgues ». Les garde-côtes tunisiens ont déclaré qu’ils avaient empêché 17 000 migrants d’atteindre l’Italie au cours des quatre premiers mois de 2023, contre 3 000 au cours de la même période en 2022.