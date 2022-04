La Millennium Challenge Corporation (MCC) accordera à la Tunisie un don de 500 millions de dollars

L’examen des préparatifs pour la signature d’un accord du don que l’Agence d’aide étrangère américaine, la Millennium Challenge Corporation (MCC) accordera à la Tunisie a été au centre de la rencontre qui a eue à Washington le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saied avec des responsables de l’agence américaine dirigée par la directrice générale Alice Albright.

D’une valeur de 500 millions de dollars (1,497 milliard de dinars ), ce don sera consacré au développement du système logistique du transport maritime au port de Radés et à la modernisation et d’amélioration de la gestion des ressources hydrauliques, a précisé jeudi, le ministère de l’économie et de la planification.

Les responsables américains ont exprimé leur intérêt pour l’étude des moyens permettant de finaliser les procédures relatives à l’accord de ce don en vue de sa mise en œuvre dans les brefs délais.

Saied, présent a Washington dans le cadre de la participation tunisienne aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), a également assisté à une conférence organisée par la Chambre de commerce américaine, consacrée à l’examen des opportunités d’investissement en Tunisie

Il a présenté, lors de cette conférence, à laquelle ont pris part des responsables d’ entreprises américaines, les avantages comparatifs de la Tunisie, soulignant sa position géographique stratégique au niveau continental et international, la disponibilité des compétences humaines et de main d’oeuvre qualifiée et des moyens logistiques avancées.

Il a, également, passé en revue l’ ensemble de réformes annoncées par le gouvernement dans le but de développer et d’améliorer l’investissement et les mesures prises pour booster l’initiative privée et surmonter les formalités administratives. Le responsable tunisien a affirmé que les industries aéronautiques et pharmaceutiques, la recherche et le développement technologique et les énergies renouvelables, comptent parmi les secteurs les plus porteurs.

Le ministre de l’Économie et de la planification, a eu par ailleurs, une rencontre avec le vice-président exécutif de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), Hitoshi MATANO, sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays au cours de la prochaine période.