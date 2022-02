La ministre de la Justice reçoit une délégation de la BIRD

La législation dans le secteur bancaire, les dettes non recouvrables, et les moyens de développer le système juridique réglementant le domaine de la finance et des affaires ont été au centre d’une rencontre, mercredi, entre le ministre de la Justice Leila Jaffel et une délégation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

A cette occasion, les représentants de la Banque ont réaffirmé leur volonté de continuer à soutenir l’économie tunisienne et à accompagner le ministère de la justice dans des domaines de réforme liés à la mise en place d’un système « intégré » de lutte contre les défauts de paiement.

« La BIRD est disposée à apporter toute son expertise dans le développement des procédures de règlement des contentieux », ont souligné les représentants de cette Banque, cités dans un communiqué publié par le département de la Justice.

Ils ont également exprimé le souci de la Banque mondiale de renforcer les capacités de la justice et d’encourager toutes les initiatives visant à généraliser les circonscriptions commerciales dans les juridictions, appelant à mettre en place un Tribunal de commerce spécialisé pour promouvoir l’investissement en Tunisie.

Pour sa part, la ministre de la justice a jugé « indispensable » de soutenir les opportunités de coopération et de concertation particulièrement dans le domaine de la législation, appelant à s’inspirer des expériences comparées dans ce domaine.

La ministre a insisté sur la nécessité d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont connu une baisse importante de leurs activités, en raison de la crise sanitaire, provoquée par la pandémie de Covid 19.

Il est à noter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de la délégation de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement en Tunisie, du 14 au 18 février 2022.