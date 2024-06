Fatma Thabet fait la Promo du Programme GTEX- Menatex

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présidé, jeudi, le comité de pilotage du Programme global pour le textile et l’habillement (GTEX- Menatex), lequel constitue un des piliers fondamentaux de l’économie nationale.

Selon un communiqué, publié par le département de l’Industrie, ce programme vise à fournir un soutien technique aux entreprises industrielles nationales actives dans le secteur, afin de s’engager sur la voie de la transition écologique et énergétique et de l’économie circulaire de manière à améliorer leur compétitivité et conquérir de nouveaux marchés.

Le programme s’attèle, aussi, à l’amélioration du cadre économique et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, ainsi que l’amélioration de la gestion, la réduction des coûts, le renforcement de la commercialisation, et la création de nouveaux emplois, notamment au profit des jeunes diplômés. Financé par le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA), le programme, qui s’étale sur la période 2024-2027, a été mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC), en mobilisant un investissement de l’ordre de 2 millions de dollars (l’équivalent de 6,2 millions de dinars).

A noter que la première phase de ce programme a été menée au cours de la période 2018-2023 et a été marquée par l’organisation de 32 sessions de formation au profit de 450 participants exerçant dans les différentes structures d’accompagnement du secteur.