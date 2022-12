La mission d’observation de l’UA s’est déroulée en toute impartialité et en toute transparence

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mardi, au Palais de Carthage, MM. Ibrahim Assane Mayaki, Chef de la Mission d’Observation électorale de l’Union Africaine pour les législatives du 17 décembre 2022, et Calixte Aristide Mbari, Chef de la Division Démocratie, Elections et Constitutionnalisme à la Commission de l’Union Africaine.

L’entretien a porté sur les résultats du premier tour des élections législatives et les expériences constitutionnelles et des élections organisées en Tunisie, en Afrique et dans le monde, indique la Présidence de la République.

Au sortir de l’entretien, M. Mayaki a déclaré avoir fait un compte rendu de la mission d’observation des élections. Une mission d’observation déployée par par l’Union africaine à la demande de la Tunisie, a-t-il dit dans une vidéo publiée sur la page facebook de la Présidence.

Il s’est, en outre, félicité de l’ensemble des moyens qui leur ont été accordées pour mener à bien leur mission sur le terrain. Il s’agit de suivre et de procéder à une évaluation objective des élections.

« Notre mission s’est déroulée en toute impartialité et en toute transparence dans le cadre des valeurs de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance », a-t-il soutenu.Ces élections étaient « bien organisées » et se sont déroulées « dans le calme » et « de manière techniquement parfaite ».

Et d’ajouter que les membres de la mission feront « un certain nombre de recommandations sur la base de ce que nous avons pu observer ». Un rapport final sera publié ultérieurement.

M. Mayaki a, par ailleurs, souligné que l’entrevue a été l’occasion d’écouter les points de vue du président de la République sur l’évolution politique de la Tunisie et permis « de voir comment il situe cette évolution dans un cadre africain et dans un cadre plus global ».

Conduite par M. Ibrahim Assane Mayaki, ancien Premier ministre du Niger, la Mission d’Observation de l’UA est composée de quarante-cinq observateurs et experts représentants : le parlement panafricain, les Ambassadeurs représentants permanents auprès de l’Union africaine à Addis Abeba, les organes de gestion des élections, les organisations de la société civile et la Commission de l’Union africaine provenant de vingt-sept pays africains.