La myocardite touche près d’une centaine de cas sur un million de personnes infectées par le coronavirus

Dr Dhaker Lahidheb, spécialiste en maladies cardiovasculaires, a indiqué vendredi que la myocardite (inflammation du muscle cardiaque) touche une centaine de cas sur un million de personnes infectées par le la Covid 19, soulignant que parmi ses principaux symptômes figurent des douleurs thoraciques tout au long de la journée qui passent au dos et à l’épaule, parfois accompagnée d’essoufflement.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’une myocardite suite à une infection au coronavirus est dans certains cas grave et s’accompagne d’une diminution du flux sanguin et d’un relâchement du muscle cardiaque (une moyenne de 1 sur 10 cas de personnes infectées par le virus).

Il a ajouté que bien que tous les virus puissent entraîner, à des degrés divers, une inflammation du muscle cardiaque, le Covid-19 est plus grave et dangereux que le virus de la grippe sur les artères du cœur et des poumons.

Il a expliqué que le mutant Omicron est moins grave et moins dangereux pour le muscle cardiaque que les autres variants. Il a considéré que la prévention des infections du muscle cardiaque passe principalement par la prévention du virus par la vaccination et le port de deux masques superposés.