La Nouvelle-Zélande n’a plus aucun cas actif de coronavirus

La Nouvelle-Zélande a levé, lundi 8 juin, toutes les restrictions nationales qui avaient été décrétées pour lutter contre le coronavirus, après le rétablissement de la dernière personne qui était encore à l’isolement.

Les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler ne sont plus nécessaires, a ainsi fait savoir la Première ministre Jacinda Ardern.

Les événements sportifs ne seront donc plus obligés de se tenir à huis clos. En revanche, les contrôles aux frontières demeureront en vigueur.