La police environnementale n’a pas été dissoute

Intervenant lundi matin 27 février sur les ondes de Radio Shems FM, le président de la fédération nationale des municipalités, Adnane Bouassida, a démenti la dissolution du corps de la police environnementale, contrairement à ce qui est colporté sur certains réseaux sociaux.

Il a expliqué que le nouveau décret loi sur ce sujet a comporté des modifications intéressant le niveau d’instruction des agents des catégories « A » et « B », ajoutant que ce texte de loi est venu renforcer et conforter le contrôle municipal et les réglementations municipales , notamment en ce qui concerne le respect de la propreté et de l’hygiène environnementales .