La pollution plastique coûte à la Tunisie 20 Millions $ par an

L’économie tunisienne perd environ 20 millions de dollars par an en raison de la pollution plastique, selon un récent rapport du Fonds mondial pour la Nature (WWF) intitulé “stoppons le torrent de plastique“. Ces déchets affectent surtout les secteurs du tourisme, la navigation et la pêche.

La Tunisie lâche 0.08 MT (millions de tonnes) de déchets plastiques dans la nature, soit 20% de la totalité des déchets plastiques jetés dans la nature en Méditerranée. Bien que son industrie des produits en plastique soit petite par rapport aux autres pays méditerranéens, la Tunisie est le quatrième consommateur de produits en plastique par habitant dans la région,

Cependant, les produits plastiques tunisiens pourraient fuir dans la nature dans d’autres parties du monde puisque le pays exporte 11% de sa production en plastique (38 kt).

En 2016, la Tunisie a généré 0,25 Mt de déchets plastiques, dont 0,05 Mt (20%) sont restés non collectés et 0,20 Mt (80%) ont été collectés pour le traitement des déchets. 0,15 Mt (60%) de ces déchets ont été envoyés dans des décharges, 0,04 Mt (16%) se sont ouvertement jetés dans la nature et seulement 0,01 Mt (4%) ont été recyclés, d’après le même rapport.