La chambre syndicale nationale des entrepreneurs de travaux hydrauliques a appelé jeudi, la présidence du gouvernement à tenir ses engagements vis-à-vis des ingénieurs, conformément à l’accord conclu le 16 février 2021, réitérant son soutien inconditionnel aux ingénieurs dans leurs revendications légitimes.

La Chambre, membre de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics (FNEBTP), relevant de l’UTICA, a mis en garde, contre les répercussions de la grève ouverte observée par les ingénieurs du secteur public, depuis le 29 mars, sur les services de première nécessité, dont la distribution de l’eau potable.

« Cette grève a fortement impacté l’activité des professionnels du secteur, causant la suspension totale de leurs chantiers, ce qui leur a causé de grandes pertes financières, et partant, ils ne sont plus en mesure d’honorer leurs engagements », a-t-elle conclu.

