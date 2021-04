La Tunisie sans électricité ni eau cet été en raison de la poursuite de la grève des ingénieurs!

Entendu, jeudi, par la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des corps armées, le doyen de l’Ordre des ingénieurs, Kamel Sahnoun, a affirmé que la Tunisie est menacée, cet été d’interruption de l’électricité et de l’eau potable au cas où se poursuivrait la grève des ingénieurs et l’absence de maintenance des commodités publiques.

Il a ajouté que les répercussions de la grève ont commencé à se manifester au niveau de certains cours d’eau et lacs pour cause d’absence de maintenance et d’entretien. Il en a imputé la responsabilité au gouvernement.