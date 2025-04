La primature de Netanyahou, comme la présidence de Nixon en 1974, vit ses derniers jours

Le dernier jour de la présidence de Richard Nixon n’était plus qu’à quelques heures lorsqu’il a commencé à annoncer à ses plus proches collaborateurs sa décision de démissionner.

Lorsqu’il s’agit d’Henry Kissinger, le président le convoque dans la Lincoln Room où – selon le livre The Final Days (1976) de Bob Woodward et Carl Bernstein – Nixon éclate en sanglots, tombe dans les bras de Kissinger, s’agenouille en prière (et demande à Kissinger de se joindre à lui), puis s’écrie à haute voix en frappant le sol : « Qu’est-ce que j’ai fait ? »

Pour autant qu’on le sache, rien de tout cela ne se produit aujourd’hui à Jérusalem, note l’écrivain et éditorialiste en chef du Jerusalem Post,Amotz Asa-El, ajoutant, cependant, que la primature de Netanyahou, à l’instar de la présidence de Nixon en 1974, vit ses derniers jours.

La preuve en a été généreusement administrée cette semaine avec l’ascension et la chute de la nomination d’Eli Sharvit à la tête du Shin Bet (Agence de sécurité israélienne), un épisode de 24 heures qui a représenté la dernière perte de contact de Netanyahou avec la réalité, la moralité et le bien de l’État, estime l’éditorialiste.

Comme Nixon lorsqu’il a limogé le conseiller de la Maison Blanche John Dean, Netanyahou espère que le fait de jeter des passagers à la mer mettra fin à la tempête dans laquelle il a navigué. La panique l’a également poussé à s’en prendre à la police, qu’il a accusée de traiter ses collaborateurs arrêtés « comme des otages », dans une insensibilité totale à ce que cette analogie fait ressentir à des millions d’Israéliens aujourd’hui.

De même, la nomination de Sharvit a été conçue pour servir non pas le royaume mais le roi en semant la confusion dans l’esprit du public, tout comme le renvoi de Bar a été conçu non pas pour guérir le Shin Bet mais pour entraver son enquête sur l’infiltration présumée du Qatar dans l’entourage immédiat de Netanyahou.

« Rien de tout cela ne fonctionnera, Bibi. Votre temps, comme celui de Nixon au crépuscule de sa vie, s’écoule rapidement, votre apitoiement et vos calomnies sont aussi transparents que votre chantage émotionnel, et votre époque – trois décennies de bravade, d’égocentrisme, de vanité et de fuite des responsabilités – est prête à s’achever », lance Amotz Asa-El à Netanyahou.

