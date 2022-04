La production de soja explose au Togo

En cinq ans, la filière soja a explosé au Togo. Ce petit pays d’Afrique de l’Ouest est devenu le premier exportateur de soja bio vers le marché européen. Et s’invite désormais aussi sur les marchés indien et américain.

En un an, la surface dédiée à la culture du soja a doublé au Togo. Et elle devrait encore augmenter en 2022. La production 2021 était supérieure à 250 000 tonnes. Soit cinq fois plus qu’en 2015. « Il n’y a pas un village où on ne trouve pas du soja », résume le secrétaire général du Conseil interprofessionnel de la filière soja.

La courbe des prix est telle que le choix des agriculteurs est conforté d’année en année. De 500 euros la tonne en 2020 (prix hors transport et taxe d’exportation), le soja se vend aujourd’hui à plus de 900, voire 950 euros. Et la guerre en Ukraine n’est pas annonciatrice d’une baisse, bien au contraire. Le conflit prive le marché international d’un de ses acteurs. L’Ukraine était en 2020 le second exportateur de soja bio vers l’Europe derrière le Togo, mais risque de voir sa production baisser. Faute d’huile de tournesol ukrainienne, le marché se tourne par ailleurs vers des alternatives. L’huile de soja en est une. La demande et les prix ont donc tout pour attirer les agriculteurs.