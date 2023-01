CONECT: Mission économique, du 19 au 25 février, au Togo et au Bénin

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) organisera, du 19 au 25 février 2023, une mission économique au Togo et au Bénin qui offrent une opportunité pour les investisseurs tunisiens, vu leurs climats d’investissement avantageux et la demande de produits de consommation et de matières premières. La CONECT a lancé un appel à candidatures à l’adresse des entreprises spécialisées notamment dans les secteurs des services destinés aux institutions, les matériaux de construction, les services numériques, l’enseignement supérieur et l’industrie pharmaceutique pour participer à cette délégation économique, selon la Confédération. Les marchés togolais et béninois qui enregistrent une croissance économique font partie des marchés africains attractifs aux investissements étrangers, au cours de ces dernières années. La CONECT a organisé un webinaire, jeudi, sur les opportunités d’échanges économiques et d’investissement entre la Tunisie, le Togo et le Bénin » avec la participation de représentants de plusieurs structures, dont le Centre de promotion des exportations (CEPEX).Les marchés du Bénin et du Togo représentent environ 6 % des exportations tunisiennes destinées aux marchés des pays d’Afrique subsaharienne. Les exportations tunisiennes vers le Bénin se sont établies à environ 53,8 millions de dinars en 2022, soit une augmentation de 52,8% par rapport à 2021, selon les données du CEPEX. La Tunisie a exporté des biens et des services vers le Togo, d’une valeur de 40,8 millions de dinars en 2022, soit une augmentation de 18,2% par rapport à 2021.

