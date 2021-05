La production industrielle en hausse de 8,2% au 1er trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent

La production industrielle a augmenté de 8,2% au cours du premier trimestre de l’année 2021, par rapport au trimestre précédent, selon l’Indice de la Production Industrielle (Mars 2021), rendu public lundi par l’INS.

Cette hausse est principalement due à l’augmentation enregistrée dans les industries manufacturières (+6,7%) et les industries extractives (+20,9%).

La production industrielle a augmenté dans les secteurs de l’énergie (+23,6%), des industries chimiques (+20,4%) ainsi que les industries des matériaux de construction, céramique et verre (+4,8%). Par rapport au premier trimestre de l’année 2020, la production industrielle du premier trimestre de l’année 2021 est en hausse de 3,6%. Cette hausse est observée dans les industries manufacturières (+1,6%) et les industries extractives (+16,7%). Augmentation de 2,6% en mars 2021

En mars 2021, la production dans l’ensemble de l’industrie a augmenté de 2,6% en variation mensuelle (+1,1% en février). Cette hausse est due à l’évolution enregistrée dans les industries manufacturières (+2,9%) et les industries extractives (+3,5%).

La plupart des branches ont participé à cette augmentation. En effet, la production reprend du rythme dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+3,7% après -3,5%) et dans le secteur de l’industrie des matériaux de construction, céramique et verre (+5,5% après -4%). De même, elle continue de s’améliorer dans les secteurs de l’énergie (+1% après 0,1%), des mines (+29,4% après 11,9%) ainsi que les industries agroalimentaires (+5,6% après 2,1%).