La récolte céréalière pour la saison 2019-2020 estimée à 15,7millions de quintaux

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Oussama Khériji a estimé, samedi, la récolte céréalière pour la saison 2019/2020 à 15,7 millions de quintaux.

Lors du coup d’envoi de la saison de la moisson, le ministre a déclaré au correspondant de l’agence TAP que dans le cadre des mesures de protection contre la pandémie de covid-19, un protocole sanitaire a été mis en place pour protéger les ouvriers et les agriculteurs.

Par ailleurs, Khériji a estimé que le Fonds des catastrophes naturelles doit être évalué et restructuré afin de mieux répondre aux attentes des agriculteurs.

Evoquant les différents problèmes rencontrés dans le secteur agricole, le ministre a notamment signalé la nécessité d’examiner cette question. Il a rappelé à ce propos, que son département a déjà lancé l’examen de la situation dans la filière des volailles.